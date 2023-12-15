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Коттеджи в Тервола, Финляндия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Тервола, Финляндия
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Тервола, Финляндия
Число комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Продается потрясающая недвижимостьв Терволе на берегу реки Кемийоки.В продажу входят два при…
€105,000
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