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Коттеджи в Терво, Финляндия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Терво, Финляндия
Коттедж 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Терво, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€249,000
Realting.com
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