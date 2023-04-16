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Купить дом возле озера в Tampereen seutukunta, Финляндия

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1 объект найдено
Дом 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Дом 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 95 м² 1/2 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Tampereen seutukunta, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитное
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