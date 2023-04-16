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Купить квартиру в Tampereen seutukunta, Финляндия

Тампере
9
Оривеси
2
Sahalahti
1
Нокиа
1
Квартира В архив
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17 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 3/3 Этаж
€ 330,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Paekinmaeki, Финляндия
Квартира 2 спальни
Paekinmaeki, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 1/2 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 1/1 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Нокиа, Финляндия
Квартира 2 спальни
Нокиа, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/7 Этаж
€ 214,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2/4 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/3 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/6 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Oriveden asema, Финляндия
Квартира
Oriveden asema, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Sahalahti, Финляндия
Квартира
Sahalahti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 4/6 Этаж
€ 199,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Oriveden asema, Финляндия
Квартира
Oriveden asema, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Linnavuori, Финляндия
Квартира
Linnavuori, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноко…
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2/2 Этаж
€ 99,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Paekinmaeki, Финляндия
Квартира 3 спальни
Paekinmaeki, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 2/3 Этаж
€ 129,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Voitila, Финляндия
Квартира
Voitila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 комнатав Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 комната
Tampereen seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 1/5 Этаж
€ 100,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Tampereen seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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