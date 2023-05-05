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Квартиры возле озера в Тампере, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
€ 99,000

Параметры недвижимости в Тампере, Финляндия

недорогая
элитная
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