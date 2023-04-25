Вилла 4 спальни Сюсмя, Финляндия 5 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 1/2 Этаж

€ 220,000

Продается вилла из бруса в Пяйятсало в Сюсме, в тихом районе. В доме четыре (4) просторные с…