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Купить недвижимость в Сюсмя, Финляндия

4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Сюсмя, Финляндия
Вилла 4 спальни
Сюсмя, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 1/2 Этаж
€ 220,000
Продается вилла из бруса в Пяйятсало в Сюсме, в тихом районе. В доме четыре (4) просторные с…
Квартирав Сюсмя, Финляндия
Квартира
Сюсмя, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Вилла 3 спальнив Сюсмя, Финляндия
Вилла 3 спальни
Сюсмя, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Дом из кленного бруса, построен в 2009 году в Паят-Сало в Сюсме. Подходит как для отдыха так…
Таунхаусв Сюсмя, Финляндия
Таунхаус
Сюсмя, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
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