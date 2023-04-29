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Realting.com
Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Юго-Западной Финляндии
Дома
Дома в Варсинайс-Суоми, Финляндия
Turun seutukunta
12
Salon seutukunta
3
Vakka-Suomen seutukunta
3
Тарвасйоки
3
Vinkkilae
2
Райсио
2
Сало
2
Турку
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20 объектов найдено
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Коттедж
Romsila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус
Пёутюя, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Коттедж 1 комната
Маску, Финляндия
1 Количество комнат
37 м²
1/1 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Тарвасйоки, Финляндия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
159 м²
1/1 Этаж
€ 275,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Райсио, Финляндия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
165 м²
1/1 Этаж
€ 398,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Hepojoki, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
174 м²
1/2 Этаж
€ 330,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Тарвасйоки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 2 спальни
Каарина, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
1/3 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Vinkkilae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Коттедж 1 спальня
Уусикаупунки, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
1/1 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Salon seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
1/2 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Nagu, Финляндия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
191 м²
1/2 Этаж
€ 425,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Salon seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
1/1 Этаж
€ 187,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Тарвасйоки, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
1/1 Этаж
€ 318,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Сауво, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
123 м²
1/1 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Райсио, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
1/1 Этаж
€ 338,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом
Vinkkilae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Дом 4 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
1/2 Этаж
€ 798,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 8 спален
Roeoelae, Финляндия
18 Количество комнат
5 ванных комнат
480 м²
1/2 Этаж
€ 1,490,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Варсинайс-Суоми, Финляндия
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