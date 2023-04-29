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Дома в Варсинайс-Суоми, Финляндия

Turun seutukunta
12
Salon seutukunta
3
Vakka-Suomen seutukunta
3
Тарвасйоки
3
Vinkkilae
2
Райсио
2
Сало
2
Турку
2
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20 объектов найдено
Коттедж в Romsila, Финляндия
Коттедж
Romsila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Пёутюя, Финляндия
Таунхаус
Пёутюя, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Коттедж 1 комната в Маску, Финляндия
Коттедж 1 комната
Маску, Финляндия
1 Количество комнат 37 м² 1/1 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Тарвасйоки, Финляндия
Дом 3 спальни
Тарвасйоки, Финляндия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 159 м² 1/1 Этаж
€ 275,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Райсио, Финляндия
Дом 4 спальни
Райсио, Финляндия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² 1/1 Этаж
€ 398,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален в Hepojoki, Финляндия
Дом 5 спален
Hepojoki, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 174 м² 1/2 Этаж
€ 330,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус в Тарвасйоки, Финляндия
Таунхаус
Тарвасйоки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 2 спальни в Каарина, Финляндия
Дом 2 спальни
Каарина, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 1/3 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус в Vinkkilae, Финляндия
Таунхаус
Vinkkilae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Коттедж 1 спальня в Уусикаупунки, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Уусикаупунки, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Salon seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Salon seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Nagu, Финляндия
Дом 4 спальни
Nagu, Финляндия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 191 м² 1/2 Этаж
€ 425,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Salon seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Salon seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 187,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Тарвасйоки, Финляндия
Дом 3 спальни
Тарвасйоки, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м² 1/1 Этаж
€ 318,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Сауво, Финляндия
Дом 4 спальни
Сауво, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м² 1/1 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Райсио, Финляндия
Дом 3 спальни
Райсио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1/1 Этаж
€ 338,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Turun seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом в Vinkkilae, Финляндия
Дом
Vinkkilae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Дом 4 спальни в Turun seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² 1/2 Этаж
€ 798,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 8 спален в Roeoelae, Финляндия
Вилла 8 спален
Roeoelae, Финляндия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 480 м² 1/2 Этаж
€ 1,490,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Варсинайс-Суоми, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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