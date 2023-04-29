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Коттеджи в Варсинайс-Суоми, Финляндия

Salon seutukunta
1
Turun seutukunta
1
Vakka-Suomen seutukunta
1
Маску
1
Уусикаупунки
1
Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж в Romsila, Финляндия
Коттедж
Romsila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттедж 1 комната в Маску, Финляндия
Коттедж 1 комната
Маску, Финляндия
1 Количество комнат 37 м² 1/1 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальня в Уусикаупунки, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Уусикаупунки, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Варсинайс-Суоми, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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