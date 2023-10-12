Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Агентство регионального управления Южной Финляндии
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

Helsinki sub-region
5
Хельсинки
4
Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус в Каухава, Финляндия
Таунхаус
Каухава, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухко…
Цена по запросу
Квартира в Mikkelin seutukunta, Финляндия
Квартира
Mikkelin seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с холодильником, с плитой, с vid na more в Ловийса, Финляндия
Квартира 2 спальни с холодильником, с плитой, с vid na more
Ловийса, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€43,755
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Раахе, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Раахе, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€257,561
Квартира в Virojoki, Финляндия
Квартира
Virojoki, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Дом в Оулайнен, Финляндия
Дом
Оулайнен, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Цена по запросу
Квартира в Кухмо, Финляндия
Квартира
Кухмо, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Контиолахти, Финляндия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Контиолахти, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€217,783
Таунхаус в Липери, Финляндия
Таунхаус
Липери, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Цена по запросу
Дом в Лавиа, Финляндия
Дом
Лавиа, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом …
Цена по запросу
Квартира в Пиексямяки, Финляндия
Квартира
Пиексямяки, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с террасой, с vid na more в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни с террасой, с vid na more
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€294,473

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти