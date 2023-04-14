Купить недвижимость возле озера в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

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Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Южной Финляндии
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Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня
Vakkola, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
1/1 Этаж
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальня
Kotkajaervi, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
1/1 Этаж
€ 325,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Torvoila, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
1/1 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
1/1 Этаж
€ 239,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия
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