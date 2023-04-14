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Купить дом возле озера в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

Сипоо
5
Haemeenlinnan seutukunta
4
Loviisan seutukunta
4
Jaala
3
Холлола
3
Хямеэнлинна
3
Forssan seutukunta
2
Йоутсено
2
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4 объекта найдено
Дом 1 спальняв Vakkola, Финляндия
Дом 1 спальня
Vakkola, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/1 Этаж
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Kotkajaervi, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Kotkajaervi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 325,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Torvoila, Финляндия
Дом 2 спальни
Torvoila, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 1/1 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 3 спальнив Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 239,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитное
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