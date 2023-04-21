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Виллы в Этеля-Саво, Финляндия

Savonlinnan seutukunta
1
Савонлинна
1
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Савонлинна, Финляндия
Вилла 4 спальни
Савонлинна, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 2/2 Этаж
€ 375,000
Дом для отдыха на острове Ритосаари в Савонлинне берег озера Сайма! Двухэтажная вилла,гостин…

Параметры недвижимости в Этеля-Саво, Финляндия

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