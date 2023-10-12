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Жильё возле озера в Этеля-Саво, Финляндия

Pieksaemaeen seutukunta
32
Mikkelin seutukunta
24
Пиексямяки
21
Savonlinnan seutukunta
17
Савонлинна
13
Миккели
10
Йоройнен
8
Пуумала
6
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1 объект найдено
Дом 5 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Савонлинна, Финляндия
Дом 5 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Савонлинна, Финляндия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 435 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€449,000

Типы недвижимости в Этеля-Саво

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Этеля-Саво, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитная
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