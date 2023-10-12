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Дома возле озера в Этеля-Саво, Финляндия

Mikkelin seutukunta
12
Savonlinnan seutukunta
11
Pieksaemaeen seutukunta
8
Савонлинна
7
Пуумала
5
Пиексямяки
4
Йоройнен
3
Кангасниеми
3
1 объект найдено
Дом 5 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Савонлинна, Финляндия
Дом 5 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Савонлинна, Финляндия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 435 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€449,000

Типы недвижимости в Этеля-Саво

коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Этеля-Саво, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитная
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