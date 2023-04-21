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Коттеджи в Этеля-Саво, Финляндия

Mikkelin seutukunta
3
Пуумала
3
Savonlinnan seutukunta
2
Савонлинна
1
Коттедж В архив
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5 объектов найдено
Коттедж в Варистайпале, Финляндия
Коттедж
Варистайпале, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттедж в Пуумала, Финляндия
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможен расчет в Санкт-Петербурге в любой валюте!!! Возмо…
Коттедж в Пуумала, Финляндия
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутст…
Коттедж в Пуумала, Финляндия
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможен расчет в Санкт-Петербурге в любой валюте!!! Возмо…
Коттедж 2 спальни в Савонлинна, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Савонлинна, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 1/1 Этаж
€ 65,000
Дача на собственном участке в Керимяки рядом с гольф.полем. Пляж находится примерно в 500 ме…

Параметры недвижимости в Этеля-Саво, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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