Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Sisae-Savon seutukunta
  5. Коттеджи

Коттеджи в Sisae-Savon seutukunta, Финляндия

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта в Суоненйоки, Финляндия
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Суоненйоки, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€108,000

Параметры недвижимости в Sisae-Savon seutukunta, Финляндия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти