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Дома в Сипоо, Финляндия

4 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Сипоо, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 118,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Kallbaeck, Финляндия
Дом 2 спальни
Kallbaeck, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня в Koivula, Финляндия
Дом 1 спальня
Koivula, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/1 Этаж
€ 168,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Box, Финляндия
Дом 4 спальни
Box, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/2 Этаж
€ 275,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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