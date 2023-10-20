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Квартиры в Сипоо, Финляндия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сипоо, Финляндия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сипоо, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€239,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Сипоо, Финляндия
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Сипоо, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€119,000
Realting.com
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