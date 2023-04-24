Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Южной Финляндии
  5. Район Котка-Хамина
  6. Siltakylae

Жильё в Siltakylae, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Siltakylae, Финляндия
Дом 3 спальни
Siltakylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 159,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Realting.com
Перейти