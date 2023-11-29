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Дома в Сийлинъярви, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сийлинъярви, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сийлинъярви, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€298,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Сийлинъярви, Финляндия
Дом 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Сийлинъярви, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€349,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сийлинъярви, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сийлинъярви, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€295,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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