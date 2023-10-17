Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Сейняйоки
  5. Дома

Дома в Сейняйоки, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€255,000
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€148,000

Параметры недвижимости в Сейняйоки, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти