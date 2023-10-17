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Квартиры в Сейняйоки, Финляндия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€89,000
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€99,000
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€153,000
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€145,000

Параметры недвижимости в Сейняйоки, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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