Купить коттедж в Savonlinnan seutukunta, Финляндия

Коттедж 2 спальни Савонлинна, Финляндия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 1/1 Этаж

€ 65,000

Дача на собственном участке в Керимяки рядом с гольф.полем. Пляж находится примерно в 500 ме…