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Дома в Савонлинна, Финляндия

4 объекта найдено
Дом в Савонлинна, Финляндия
Дом
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В S…
Вилла 4 спальни в Савонлинна, Финляндия
Вилла 4 спальни
Савонлинна, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 2/2 Этаж
€ 375,000
Дом для отдыха на острове Ритосаари в Савонлинне берег озера Сайма! Двухэтажная вилла,гостин…
Дом в Савонлинна, Финляндия
Дом
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для …
Коттедж 2 спальни в Савонлинна, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Савонлинна, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 1/1 Этаж
€ 65,000
Дача на собственном участке в Керимяки рядом с гольф.полем. Пляж находится примерно в 500 ме…
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