Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Восточной Финляндии
  5. Savonlinnan seutukunta
  6. Савонлинна
  7. Коттеджи

Коттеджи в Савонлинна, Финляндия

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Савонлинна, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Савонлинна, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 1/1 Этаж
€ 65,000
Дача на собственном участке в Керимяки рядом с гольф.полем. Пляж находится примерно в 500 ме…
Realting.com
Перейти