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Дома в Савитайпале, Финляндия

1 объект найдено
Дом в Савитайпале, Финляндия
Дом
Савитайпале, Финляндия
Продается дом с двумя квартирами в городе Савитайпале, площадью 240 m² и год постройки 1948.…
Цена по запросу
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