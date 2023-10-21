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Виллы в Састамала, Финляндия

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€579,000

Параметры недвижимости в Састамала, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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