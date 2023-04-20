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Купить квартиру в Salpakangas, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Холлола, Финляндия
Квартира 1 спальня
Холлола, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 58,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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