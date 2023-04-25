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Дома в Salon seutukunta, Финляндия

Сало
2
Сомеро
1
4 объекта найдено
Таунхаус в Somerniemi, Финляндия
Таунхаус
Somerniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 4 спальни в Salon seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Salon seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Salon seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Salon seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 187,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус в Kaerkelae, Финляндия
Таунхаус
Kaerkelae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…

Параметры недвижимости в Salon seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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