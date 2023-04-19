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Купить недвижимость в Сало, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 4 спальнив Salon seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Salon seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Salon seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Salon seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Сало, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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