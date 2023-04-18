Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Лапландии
  5. Rovaniemen seutukunta
  6. Дома

Купить дом в Рованиеми, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
Дом на две семьи в уютном жилом районе Венниваара г Рованиеми. Построен в 2019 году. Квартир…

Параметры недвижимости в Рованиеми, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти