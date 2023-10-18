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Коттеджи в Рованиеми, Финляндия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Коттедж 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€79,000

Параметры недвижимости в Рованиеми, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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