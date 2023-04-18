Купить недвижимость в Рованиеми, Финляндия

Дом 4 спальни Rovaniemen seutukunta, Финляндия 6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 1/1 Этаж

€ 230,000

Дом на две семьи в уютном жилом районе Венниваара г Рованиеми. Построен в 2019 году. Квартир…