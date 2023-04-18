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Купить недвижимость в Рованиеми, Финляндия

6 объектов найдено
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 4 спальнив Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
Дом на две семьи в уютном жилом районе Венниваара г Рованиеми. Построен в 2019 году. Квартир…
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В Р…

Параметры недвижимости в Рованиеми, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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