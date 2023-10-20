Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Ристийярви
  5. Виллы

Виллы в Ристийярви, Финляндия

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с lift в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с lift
Ярвенпяа, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€108,861
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Район Йоэнсуу, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€373,700
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Район Коувола, Финляндия
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Район Коувола, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€49,437
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с видом на лес в Пиексямяки, Финляндия
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с видом на лес
Пиексямяки, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Очаровательное место для отдыха, окруженное деревьями, для тех, кто ценит собственный покой,…
€74,904
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€447,428
Квартира в Raseborg Sub-Region, Финляндия
Квартира
Raseborg Sub-Region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Район Котка-Хамина, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€138,822
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Oulun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Oulun seutukunta, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€121,245
Таунхаус в Теува, Финляндия
Таунхаус
Теува, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Цена по запросу
Квартира в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Цена по запросу
Дом в Район Йоэнсуу, Финляндия
Дом
Район Йоэнсуу, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Район Коувола, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Район Коувола, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€98,874
Realting.com
Перейти