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Дома в Рийхимяки, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Рийхимяки, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рийхимяки, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€198,000
Дом 3 спальни в Рийхимяки, Финляндия
Дом 3 спальни
Рийхимяки, Финляндия
Комнаты 5
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€69,000
Realting.com
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