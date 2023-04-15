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Купить коттедж в Агентство регионального управления Северной Финляндии, Финляндия

Raahen seutukunta
3
Oulunkaaren seutukunta
2
Ий
1
Пудасъярви
1
Пюхяйоки
1
Раахе
1
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5 объектов найдено
Коттеджв Пудасъярви, Финляндия
Коттедж
Пудасъярви, Финляндия
€ 56,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттеджв Ий, Финляндия
Коттедж
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттедж 1 спальняв Раахе, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Раахе, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Пюхяйоки, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Пюхяйоки, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 1/1 Этаж
€ 124,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 2 спальнив Saloinen, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Saloinen, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/1 Этаж
€ 115,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Северной Финляндии, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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