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Дома в Рануа, Финляндия

коттеджи
3
4 объекта найдено
Коттедж 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Рануа, Финляндия
Коттедж 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Рануа, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€84,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Suomi
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Рануа, Финляндия
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рануа, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€89,500
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Suomi
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Рануа, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рануа, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€176,500
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Suomi
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Рануа, Финляндия
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Рануа, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€74,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Suomi
Realting.com
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