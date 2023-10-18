Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Raahen seutukunta
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Raahen seutukunta, Финляндия

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Тюрнявя, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Тюрнявя, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€142,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€79,500
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Колари, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Колари, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€425,000
Квартира 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Керава, Финляндия
Квартира 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Керава, Финляндия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€265,000
Таунхаус в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Таунхаус
Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Цена по запросу
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€121,500
Квартира в Район Коувола, Финляндия
Квартира
Район Коувола, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Oulun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Oulun seutukunta, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€63,949
Квартира в Сомеро, Финляндия
Квартира
Сомеро, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Цена по запросу
Квартира в Ийсалми, Финляндия
Квартира
Ийсалми, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Lahden seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€109,800
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Порвоо, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Порвоо, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 8/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€339,000

Параметры недвижимости в Raahen seutukunta, Финляндия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти