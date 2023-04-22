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Квартиры в Raahen seutukunta, Финляндия

Раахе
4
Pattijoki
1
Квартира В архив
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14 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Saloinen, Финляндия
Квартира 1 спальня
Saloinen, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/3 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Saloinen, Финляндия
Квартира
Saloinen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 1 спальня в Saloinen, Финляндия
Квартира 1 спальня
Saloinen, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Saloinen, Финляндия
Квартира
Saloinen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 3 спальни в Раахе, Финляндия
Квартира 3 спальни
Раахе, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Saloinen, Финляндия
Квартира 2 спальни
Saloinen, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3/3 Этаж
€ 67,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Etelaenkylae, Финляндия
Квартира 1 спальня
Etelaenkylae, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 1/1 Этаж
€ 57,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Etelaenkylae, Финляндия
Квартира 3 спальни
Etelaenkylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Etelaenkylae, Финляндия
Квартира 3 спальни
Etelaenkylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Раахе, Финляндия
Квартира 2 спальни
Раахе, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Раахе, Финляндия
Квартира 3 спальни
Раахе, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1/2 Этаж
€ 194,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Раахе, Финляндия
Квартира 3 спальни
Раахе, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1/2 Этаж
€ 194,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Etelaenkylae, Финляндия
Квартира 3 спальни
Etelaenkylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Saloinen, Финляндия
Квартира 1 спальня
Saloinen, Финляндия
2 Количество комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 68,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Raahen seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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