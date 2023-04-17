Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Северной Финляндии
  5. Raahen seutukunta
  6. Раахе
  7. Дома

Купить дом в Раахе, Финляндия

4 объекта найдено
Домв Раахе, Финляндия
Дом
Раахе, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Домв Раахе, Финляндия
Дом
Раахе, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Дом 2 спальнив Раахе, Финляндия
Дом 2 спальни
Раахе, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 1/1 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Раахе, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Раахе, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Realting.com
Перейти