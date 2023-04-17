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Купить недвижимость в Раахе, Финляндия

8 объектов найдено
Домв Раахе, Финляндия
Дом
Раахе, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Квартира 3 спальнив Раахе, Финляндия
Квартира 3 спальни
Раахе, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Раахе, Финляндия
Дом
Раахе, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Дом 2 спальнив Раахе, Финляндия
Дом 2 спальни
Раахе, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 1/1 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Раахе, Финляндия
Квартира 2 спальни
Раахе, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Раахе, Финляндия
Квартира 3 спальни
Раахе, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1/2 Этаж
€ 194,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Раахе, Финляндия
Квартира 3 спальни
Раахе, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1/2 Этаж
€ 194,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Раахе, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Раахе, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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