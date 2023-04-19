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Купить дом в Пюхяйоки, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Юппяри, Финляндия
Дом 3 спальни
Юппяри, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 82,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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