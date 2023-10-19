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Квартиры в Пюхяйоки, Финляндия

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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пюхяйоки, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пюхяйоки, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€124,000
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пюхяйоки, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пюхяйоки, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€49,500
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пюхяйоки, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пюхяйоки, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€53,000
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пюхяйоки, Финляндия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пюхяйоки, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пюхяйоки, Финляндия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пюхяйоки, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пюхяйоки, Финляндия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пюхяйоки, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
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