Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Пюхяярви
  5. Дома

Дома в Пюхяярви, Финляндия

2 объекта найдено
Дом в Nivala-Haapajaerven seutukunta, Финляндия
Дом
Nivala-Haapajaerven seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Таунхаус в Nivala-Haapajaerven seutukunta, Финляндия
Таунхаус
Nivala-Haapajaerven seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Пюхяярви, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти