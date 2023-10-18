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Дома в Пуоланка, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пуоланка, Финляндия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуоланка, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€75,000
Дом в Пуоланка, Финляндия
Дом
Пуоланка, Финляндия
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Цена по запросу
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