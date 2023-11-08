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Жильё в Пуккила, Финляндия

1 объект найдено
Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Пуккила, Финляндия
Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Пуккила, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€127,000
Realting.com
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