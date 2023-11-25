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Дома в Посио, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Посио, Финляндия
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Посио, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€569,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200727 petteri.tikkanen@habita.com
Таунхаус в Посио, Финляндия
Таунхаус
Посио, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
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