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Жильё в Посио, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Посио, Финляндия
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Посио, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€569,000
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+358504200727 petteri.tikkanen@habita.com
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