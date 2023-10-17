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Таунхаусы в Porvoon seutukunta, Финляндия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Порвоо, Финляндия
Таунхаус 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Порвоо, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Porvoo region - located on the Baltic sea coast – just walking distance. Hundreds of island …
€336,600

Параметры недвижимости в Porvoon seutukunta, Финляндия

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